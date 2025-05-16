Флорист расшифровала символику цветов в зале переговоров в Стамбуле

Цветочная композиция в зале переговоров между делегациями России и Украины в Стамбуле несет глубокий позитивный смысл на языке растений. Об этом флорист Наталья Ивашина рассказала «Ленте.ру».

По ее словам, красные и белые розы, присутствующие в зале, символизируют красоту и торжественность. Кроме того, эустомы, чье греческое название переводится как «прекрасные уста», могут олицетворять сами переговоры, а также несут в себе смысл преданности и неординарности.

«Гиперикум — широко известен в нашей стране как зверобой. Его белые ягоды означают удачу, верность, оптимизм и свет. Цинерария по древней легенде олицетворяет удачу, благополучие и успех», — отметила Ивашина.

Флорист подчеркнула, что выбранные цвета также имеют значение: красный символизирует жизненную силу, красоту, могущество и смелость, зеленый – действует успокаивающе, а белый и серебристый ассоциируются с истиной и законом.

Переговоры между делегациями России и Украины при посредничестве Турции проходят во дворце Долмабахче в Стамбуле. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

Ранее сообщалось, что большинство членов украинской делегации прибыли на переговоры в одежде милитари