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Фидан рассказал о важности переговоров России и Украины в Стамбуле

Фидан: переговоры России и Украины важны для подготовки встречи лидеров стран
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Louisa Gouliamaki/Reuters

Переговоры России и Украины в Стамбуле важны для подготовки возможной встречи лидеров государств. Об этом заявил глава министерства иностранных дел Турции Хакан Фидан, открывая переговоры, его слова приводит РИА Новости.

«Это определит будущую встречу между лидерами стран», — сказал он.

Фидан назвал переговоры России и Украины в Турции «шансом», который «нужно ценить».

«С марта 2022 года это первая встреча между сторонами. Каждый день запоздания приведет к еще большим разрушениям. Необходимо прекращение огня», — заключил он.

Делегация РФ под руководством Владимира Мединского находится в Турции с 15 мая. Мединский заявил, что Россия настроена на конструктивный диалог и «поиск возможных развязок» в решении кризиса. Украинскую делегацию возглавит министр обороны Украины Рустем Умеров.

На данный момент в Стамбуле завершились переговоры США, Турции и Украины. Делегация РФ прибыла на переговоры с Украиной в офис президента Долмабахче. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

Ранее в Совбезе РФ заявили, что срыв переговоров с Украиной приведет к серьезным последствиям.

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Переговоры в Стамбуле
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