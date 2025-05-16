Украинские СМИ утверждают, что переговоры с Россией не закончены

Интерфакс: российская и украинская делегации сделали паузу на переговорах в Стамбуле

Российская и украинская делегации на переговорах в Стамбуле сделали паузу. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник, знакомый с ходом переговоров.

«В переговорном процессе сделана пауза», — сказал собеседник агентства.

При этом «Новини. LIVE» со ссылкой на источники передает, что Россия и Украина взяли паузу, переговоры не закончены. «Страна.ua» также утверждает, что делегации взяли паузу, а не прекратили переговоры.

Делегация РФ под руководством Владимира Мединского находится в Турции с 15 мая. Мединский заявил, что Россия настроена на конструктивный диалог и «поиск возможных развязок» в решении кризиса. Украинскую делегацию возглавил министр обороны Украины Рустем Умеров.

Президент Украины Владимир Зеленский называл прекращение огня главным вопросом для Украины на переговорах с РФ. Сам переговорный процесс, как сообщали СМИ, закончился через два часа после начала. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

Ранее глава офиса Зеленского сравнил переговоры в Стамбуле с переговорами 2022 года.