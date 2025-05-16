СМИ сообщили, что в Стамбуле завершилась встреча России и Украины

РИА Новости: спустя почти два часа завершилась встреча РФ и Украины в Стамбуле

В Стамбуле спустя почти два часа завершилась встреча делегаций России и Украины. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на источник в МИД Турции.

«Встреча завершилась», — сказал собеседник агентства.

Однако по данным агентства «Интерфакс», делегации взяли паузу в переговорах. Об этом порталу сообщил неназванный источник, знакомый с ходом встречи.

16 мая президент Украины Владимир Зеленский называл прекращение огня главным вопросом для Украины на переговорах с РФ.

Делегация РФ под руководством Владимира Мединского находится в Турции с 15 мая. Мединский заявил, что Россия настроена на конструктивный диалог и «поиск возможных развязок» в решении кризиса. Украинскую делегацию возглавит министр обороны Украины Рустем Умеров.

До этого в Стамбуле завершились переговоры США, Турции и Украины. Делегация РФ прибыла на переговоры с Украиной в офис президента Долмабахче. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

Ранее глава офиса Зеленского сравнил переговоры в Стамбуле с переговорами 2022 года.