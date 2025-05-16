Глава офиса Зеленского высказался о переговорах с РФ в Стамбуле

Ермак: текущая встреча не имеет ничего общего с переговорами 2022 года

Текущие переговоры Украины и России не имеют ничего общего с встречами, которые проходили в Стамбуле в 2022 году. Об этом заявил глава офиса президента Украины Андрей Ермак, передает украинское издание «Страна».

«Россияне хотят строить ассоциации с 2022 годом. Но все, что связывает с этим переговоры, — это исключительно город Стамбул. <...> Все попытки россиян привязать сегодняшний день к 2022 году не сработают», — сказал он.

В Стамбуле впервые с 2022 года стартовали прямые переговоры России и Украины. Как сообщало Reuters, приоритетом Киева на этой встрече станет вопрос прекращения огня. Кроме этого, по данным агентства, стороны также обсудят возможные контакты президентов РФ и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского. Глава украинской делегации, министр обороны Рустем Умеров перед началом встречи заявил, что Киев готов к прямым переговорам на самом высоком уровне. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

Делегация РФ под руководством Владимира Мединского находится в Турции с 15 мая. Мединский заявил, что Россия настроена на конструктивный диалог и «поиск возможных развязок» в решении кризиса.

Ранее глава МИД Турции сделал заявление перед началом переговоров России и Украины.