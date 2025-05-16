Рубио подтвердил прежнюю позицию США по прекращению конфликта на Украине

Американский госсекретарь Марко Рубио подтвердил прежнюю позицию США относительно необходимости прекращения конфликта на Украине на встрече с представителями Турции и Украины в Стамбуле. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя американского госдепартамента Тэмми Брюс.

«На совместной встрече в Стамбуле с украинскими и турецкими коллегами они «обсудили важность стремления к мирному окончанию... (конфликта на Украине — «Газета.Ru»)», при этом Рубио «подтвердил позицию США, что кровопролитие должно быть прекращено», — сказал Брюс.

Накануне госсекретарь заявил, что США надеются, что Россия и Украина дадут согласие на всеобъемлющее прекращение огня. Также Рубио указал, что американский президент Дональд Трамп намерен оставаться вовлеченным в усилия по урегулированию конфликта на Украине столько, сколько потребуется.

Делегация РФ под руководством Владимира Мединского находится в Турции с 15 мая. Мединский заявил, что Россия настроена на конструктивный диалог и «поиск возможных развязок» в решении кризиса. Украинскую делегацию возглавит министр обороны Украины Рустем Умеров.

На данный момент в Стамбуле завершились переговоры США, Турции и Украины. Делегация РФ прибыла на переговоры с Украиной в офис президента Долмабахче. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

Ранее Трамп пообещал встречу с Путиным.