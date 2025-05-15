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Рубио выразил надежду, что Россия и Украина согласятся на прекращение огня

Рубио: надеюсь, что Украина и Россия согласятся на прекращение огня
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Julien de Rosa/Pool/AP

США надеются, что Россия и Украина дадут согласие на всеобъемлющее прекращение огня. Об этом заявил американский госсекретарь Марко Рубио, выступая перед журналистами в Турции, передает Reuters.

«Я надеюсь, что завтра новости возвестят нам о том, что они согласились на прекращение огня и начали серьезные переговоры», — заявил он.

Также Рубио указал, что президент США Дональд Трамп намерен оставаться вовлеченным в усилия по урегулированию конфликта на Украине столько, сколько потребуется.

До этого президент Украины Владимир Зеленский заявил, что если бы встретился на переговорах в Турции с российским лидером Владимиром Путиным, то они бы договорились о прекращении огня.

Президент России Владимир Путин в ночном обращении 11 мая предложил возобновить прямые переговоры с Украиной, прерванные весной 2022 года после раунда в Стамбуле. Сначала переговоры были назначены на 15 мая, но затем они были перенесены на пятницу, 16 мая.

Ранее Зеленский предложил провести переговоры в онлайн-формате.

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Переговоры о мире на Украине
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