Трамп пообещал встречу с Путиным

Трамп о возможности встречи с Путиным: мы встретимся

Президент США Дональд Трамп пообещал встречу с президентом России Владимиром Путиным. Его слова приводит РИА Новости.

«Мы должны встретиться — и мы встретимся», — подчеркнул он.

До этого пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявлял, что встреча Путина и Трампа должна быть подготовлена и должна быть результативной.

В свою очередь госсекретарь США Марко Рубио отмечал, что время и место предполагаемой встречи Путина и Трампа для урегулирования украинского конфликта еще не определены.

Ранее в Белом доме назвали Трампа реалистом в вопросе переговоров по Украине.