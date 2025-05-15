Госсекретарь США Рубио рассказал об ожиданиях от переговоров России и Украины в Стамбуле

Рубио: у США нет завышенных ожиданий от переговоров РФ и Украины

У США нет завышенных ожиданий от предстоящих переговоров России и Украины в Стамбуле. Об этом заявил государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Марко Рубио, передает агентство Reuters.

«Я не думаю, что у нас есть большие надежды на то, что произойдет завтра», — сказал он.

До этого Рубио заявил, что президент США Дональд Трамп открыт к использованию любого механизма, который приведет к урегулированию конфликта на Украине. По словам политика, глава Белого дома хочет, чтобы все как можно быстрее закончилось.

Рубио добавил, что США открыты к конструктивному диалогу и готовы использовать свои силы для достижения мира в любом ключе.

Президент России Владимир Путин в ночном обращении 11 мая предложил возобновить прямые переговоры с Украиной, прерванные весной 2022 года после раунда в Стамбуле. Тогда, по словам российского лидера, киевская делегация остановила участие в консультациях, а предварительно согласованный проект соглашения был отклонен, как утверждает Москва, под давлением западных партнеров.

Ранее Трамп высказался о своей миротворческой миссии.