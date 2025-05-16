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В США признали, что Зеленский оторван от реальности

Подполковник Дэвис: речь Зеленского в Турции показала его отрыв от реальности
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Valentyn Ogirenko/Reuters

Выступление президента Украины Владимира Зеленского на пресс-конференции в Анкаре показало его оторванность от реальности. Об этом сообщил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис в эфире своего канала на YouTube.

«Мы можем признать, что сам Зеленский оторван от реальности», — отметил он.

Дэвис обратил внимание на то, что украинский лидер использовал в Анкаре уже привычные антироссийские нарративы.

«Он делает из этого большой спектакль», — добавил он.

Накануне Зеленский в Анкаре заявил, что до начала переговоров делегаций России и Украины украинская сторона отказывается признать юридически новые регионы РФ российскими. Он добавил, что в ходе переговоров этот вопрос будет обсуждаться и Украина к этому готова, но юридически Киев не признает «временно оккупированные территории российскими».

Президент России Владимир Путин в ночном обращении 11 мая предложил возобновить прямые переговоры с Украиной, прерванные весной 2022 года после раунда в Стамбуле.

Сейчас делегация РФ под руководством Владимира Мединского находится в Турции. Прессе Мединский заявил, что Россия настроена на конструктивный диалог и «поиск возможных развязок» в решении кризиса. Украинскую делегацию возглавит министр обороны Украины Рустем Умеров.

Делегация России будет ждать украинских переговорщиков в пятницу, 16 мая, с 10:00.

Ранее Зеленский трижды за день заявил о готовности к переговорам с Путиным.

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