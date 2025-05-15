Российская делегация будет ждать украинских переговорщиков в пятницу с утра

Делегация России будет ждать украинских переговорщиков в пятницу, 16 мая, с 10:00. Об этом заявил помощник президента России Владимир Мединский в ходе беседы с журналистами, пишет ТАСС.

Мединский подчеркнул, что представители Украины «должны прибыть на встречу». Он добавил, что российская делегация прилетела в Стамбул для прямых двусторонних переговоров с Киевом без предварительных условий.

Незадолго до этого в Стамбуле подошли к концу переговоры между Мединским и министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом. Встреча продлилась около часа. Ее детали не раскрывались.

Президент России Владимир Путин в ночном обращении 11 мая предложил возобновить прямые переговоры с Украиной, прерванные весной 2022 года после раунда в Стамбуле.

Сейчас делегация РФ под руководством Владимира Мединского находится в Турции. Прессе Мединский заявил, что Россия настроена на конструктивный диалог и «поиск возможных развязок» в решении кризиса. Украинскую делегацию возглавит министр обороны Украины Рустем Умеров.

Ранее Зеленский высказался о перспективе прямых переговоров с Путиным.