Зеленский отказался признавать новые регионы России

Зеленский: Киев не может обсуждать территориальные вопросы на переговорах

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что до начала переговоров делегаций России и Украины украинская сторона отказывается признать юридически новые регионы РФ российскими. Об этом он заявил на пресс-конференции в Анкаре, передает ТАСС.

«Мы не можем обсуждать территориальные вопросы. Это нарушение нашей конституции... Каким образом восстанавливать нашу территориальную целостность?» — заявил Зеленский.

Украинский президент добавил, что в ходе переговоров этот вопрос будет обсуждаться и Украина к этому готова, но юридически Киев не признает «временно оккупированные территории российскими».

В конце ноября прошлого года Зеленский предложил завершить конфликт в стране без возвращения под контроль Киева утраченных украинских территорий — в обмен на членство в НАТО.

В ночь на 11 мая президент России Владимир Путин высказался о серьезном настрое России на переговоры с Украиной. Президент подчеркнул, что их основная цель — устранить первопричины конфликта и установить долгосрочный мир на «историческую перспективу». Переговоры могут состояться 15 мая в Стамбуле без предварительных условий. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Макрон заявил о понимании Киевом невозможности вернуть утраченные территории.