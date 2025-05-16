Журналист Миллер: на переговоры в Стамбуле никто не спешит, кроме Зеленского

Переговоры в Стамбуле можно сравнить с вечеринкой, на которую никто не спешит, кроме украинского лидера Владимира Зеленского. Об этом заявил британский журналист Джонни Миллер в социальной сети Х (бывший Twitter).

«Это как вечеринка, на которую никто не хочет идти. Кроме Зеленского. Он пришел пораньше», — отметил он.

При этом Миллер подчеркнул, что настоящая работа «идет в другом месте».

Президент России Владимир Путин в ночном обращении 11 мая предложил возобновить прямые переговоры с Украиной, прерванные весной 2022 года после раунда в Стамбуле.

Сейчас делегация РФ под руководством Владимира Мединского находится в Турции. Прессе Мединский заявил, что Россия настроена на конструктивный диалог и «поиск возможных развязок» в решении кризиса. Украинскую делегацию возглавит министр обороны Украины Рустем Умеров.

Делегация России будет ждать украинских переговорщиков в пятницу, 16 мая, с 10:00.

Ранее Лавров назвал Зеленского жалким человеком.