Лавров назвал Зеленского жалким человеком

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал президента Украины Владимира Зеленского жалким человеком, комментируя его требование о личном присутствии российского лидера Владимира Путина на переговорах в Стамбуле. Его слова приводит РИА Новости.

«Ну жалкий человек. Всем же понятно, кроме, наверное, его самого и тех, кто им кукловодит», — сказал дипломат.

Президент России Владимир Путин в ночном обращении 11 мая предложил возобновить прямые переговоры с Украиной, прерванные весной 2022 года после раунда в Стамбуле. Тогда, по словам российского лидера, киевская делегация остановила участие в консультациях, а предварительно согласованный проект соглашения был отклонен, как утверждает Москва, под давлением западных партнеров.

Российскую делегацию на переговорах в Стамбуле 15 мая возглавит помощник президента РФ Владимир Мединский. Его сопровождают заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин, начальник Главного разведуправления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков и заместитель министра обороны Александр Фомин.

Зеленский назвал «бутафорской» российскую делегацию, которая прилетела в Стамбул на переговоры по урегулированию конфликта. Он отмечал, что хочет встретиться непосредственно с Путиным.

Ранее Зеленский огласил состав украинской делегации на переговорах в Турции.