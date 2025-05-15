Российская делегация отправилась в президентский офис в Стамбуле на переговоры с Украиной

РИА: делегация РФ отправилась в президентский офис в Стамбуле на переговоры

Российская делегация покинула генконсульство РФ и отправилась в президентский офис в Стамбуле, где должны состояться переговоры с Украиной. Об этом сообщил РИА Новости осведомленный источник.

«Уехали в офис (президентский. — прим. ред.)», — сказал он.

15 мая глава российской делегации в Стамбуле Владимир Мединский заявил, что Россия рассматривает стамбульские переговоры как продолжение мирного процесса, который был прерван в 2022 году. Он подчеркнул, что задачи делегации на переговорах по Украине состоят в установлении долгосрочного мира и устранении причин кризиса.

По словам Мединского, Россия готова к возможным компромиссам в ходе стамбульских переговоров.

Президент РФ Владимир Путин в ночном обращении 11 мая предложил возобновить прямые переговоры с Украиной, прерванные весной 2022 года после раунда в Стамбуле. Тогда, по словам российского лидера, киевская делегация остановила участие в консультациях, а предварительно согласованный проект соглашения был отклонен, как утверждает Москва, под давлением западных партнеров.

Вечером 14 мая Путин утвердил состав делегации, которая представит интересы РФ на переговорах в Стамбуле 15 мая. Команду, как и в 2022 году на Стамбульских переговорах, возглавил помощник президента России Владимир Мединский. Вместе с ним в разговоре с украинской делегацией будут участвовать заместитель главы Минобороны Александр Фомин, замминистра иностранных дел Михаил Галузин и начальник Главного разведуправления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков.

Ранее Зеленский назвал «бутафорской» делегацию РФ во главе с Мединским.