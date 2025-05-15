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Мединский заявил о продолжении переговорного процесса, прерванного в 2022 году

Мединский: переговоры в Стамбуле будут продолжением прерванного мирного процесса
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Михаил Климентьев/РИА «Новости»

Российская делегация рассматривает переговоры в Стамбуле как продолжение мирного процесса, который был прерван в 2022 году. Об этом заявил глава российской делегации в Стамбуле Владимир Мединский, пишет РИА Новости.

«Мы рассматриваем эти переговоры как продолжение мирного процесса в Стамбуле, который, к сожалению, был прерван украинской стороной три года назад», — сказал он журналистам.

По словам Мединского, российская делегация, которую утвердил президент РФ Владимир Путин, «обладает всеми полномочиями и компетенциями для ведения переговоров».

Он подчеркнул, что цель переговоров с Украиной в Стамбуле — «выйти на установление долгосрочного мира, устранив базовые первопричины конфликта».

До этого Мединский заявил, что Россия готова к возможным компромиссам в ходе стамбульских переговоров.

Путин в ночном обращении 11 мая предложил возобновить прямые переговоры с Украиной, прерванные весной 2022 года после раунда в Стамбуле. Тогда, по словам российского лидера, киевская делегация остановила участие в консультациях, а предварительно согласованный проект соглашения был отклонен, как утверждает Москва, под давлением западных партнеров.

Вечером 14 мая Путин утвердил состав делегации, которая представит интересы РФ на переговорах в Стамбуле 15 мая. Команду, как и в 2022 году на Стамбульских переговорах, возглавил помощник президента России Владимир Мединский. Вместе с ним в разговоре с украинской делегацией будут участвовать заместитель главы Минобороны Александр Фомин, замминистра иностранных дел Михаил Галузин и начальник Главного разведуправления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков.

Ранее Зеленский назвал «бутафорской» делегацию РФ во главе с Мединским.

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