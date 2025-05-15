Зеленский раскритиковал состав делегации РФ на переговорах в Стамбуле

Президент Украины Владимир Зеленский назвал «бутафорской» российскую делегацию, которая прилетела в Стамбул на переговоры по урегулированию конфликта. Об этом сообщается в Telegram-канале украинского издания «Страна.ua».

«Посмотрим, есть ли у них мандат на принятие решений», — заявил украинский лидер по прилете в Анкару.

В беседе с журналистами Зеленский также подтвердил, что озвучит решение относительно участия в переговорах с РФ после встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. По его оценке, этот разговор может занять несколько часов.

Кроме того, украинский лидер не исключил встреч с представителями США на высоком уровне.

Вечером 14 мая президент России Владимир Путин утвердил состав делегации для переговоров в Стамбуле 15 мая. Команду, как и во время Стамбульских переговоров в 2022 году, возглавил помощник лидера РФ Владимир Мединский. Вместе с ним в разговоре примут участие заместитель главы Минобороны Александр Фомин, замминистра иностранных дел Михаил Галузин и начальник ГУ Генштаба ВС РФ Игорь Костюков.

В отличие от Зеленского, власти Турции высоко оценили состав российской делегации, заявив, что РФ таким образом показала желание найти почву для мира.

Ранее Зеленский заявил, что готовился к встрече только с Путиным.