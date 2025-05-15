Кремль раскрыл состав делегации на переговорах в Стамбуле. Что известно о встрече?

Путин утвердил состав делегации на переговоры в Стамбуле, ее возглавит Мединский

Кремль утвердил состав российской делегации для переговоров с Украиной, которые состоятся в Стамбуле 15 мая. Делегацию, как и в 2022 году, возглавит Владимир Мединский. Также на встрече будут присутствовать высокопоставленные представители МИД, Генштаба и Минобороны.

Президент России Владимир Путин подписал распоряжение о составе российской делегации для переговоров с Украиной в Стамбуле 15 мая. Сам президент РФ в документе не упоминается. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее сообщал, что в день переговоров у Владимира Путина запланирован ряд рабочих встреч, однако уточнил лишь, что это будут «рабочие встречи», не раскрыв ни их тематику, ни место проведения этих встреч.

Делегацию возглавит помощник президента РФ Владимир Мединский. В качестве членов переговорной группы утверждены заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин, начальник Главного управления Генерального штаба ВС РФ Игорь Костюков и заместитель министра обороны Александр Фомин.

Такая структура российской группы повторяет формат 2022 года: тогда Мединский также возглавлял делегацию, а в состав входили Фомин и другие ключевые представители военного и дипломатического блока.

Параллельно с формированием основной переговорной группы Путин утвердил состав экспертов, которые будут участвовать в обсуждениях.

В экспертную группу вошли: первый заместитель начальника управления информации ГШ ВС РФ Александр Зорин, заместитель начальника управления президента по гуманитарной политике Елена Подобреевская, директор Второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук и заместитель начальника Главного управления международного военного сотрудничества Минобороны России Виктор Шевцов.

Состав украинской делегации

По данным украинских Telegram-каналов, делегацию Украины в Стамбуле представят глава офиса президента Андрей Ермак, министр иностранных дел Андрей Сибига, министр обороны Рустем Умеров и дипломатический советник президента Игорь Жовква. Президент Украины Владимир Зеленский также вылетел в Анкару. Ранее он говорил, что ожидает личной встречи с Путиным в Турции.

В переговорах также могут принять участие представители США. Ожидается, что госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник президента по Ближнему Востоку Стив Уиткофф проведут переговоры 16 мая, на следующий день после российско-украинской встречи.

Госсекретарь США уже находится в Турции. Вечером 14 мая он прибыл в Анталью для участия в неформальной встрече глав МИД НАТО. По данным агентства Reuters, президент США Дональд Трамп отказался от идеи посетить Стамбул и не поедет на переговоры, хотя ранее не исключал такую возможность, ссылаясь на «полезность» своей поездки для достижения «хороших результатов».

Ключевые вопросы на переговорах

По словам помощника президента Юрия Ушакова, на стамбульской встрече будут обсуждаться «политические и мириады технических вопросов», включая вопросы линии контроля и правового статуса подконтрольных России территорий, а также детализацию ранее достигнутых Стамбульских договоренностей 2022 года.

Заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков уточнил, что в центре внимания окажутся вопросы «денацификации Украины», а также «признание тех реалий, которые за последнее время сложились на земле, включая вхождение новых территорий в состав Российской Федерации».