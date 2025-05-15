Мединский заявил о готовности России к компромиссам на переговорах с Украиной

Мединский: Россия готова к возможным компромиссам на переговорах в Стамбуле

Россия готова возобновить переговоры с Украиной в Стамбуле. Об этом заявил в эфире телеканала «Россия 24» глава российской делегации Владимир Мединский.

Он также отметил готовность России к возможным компромиссам.

«Готовы к работе, к возобновлению хода стамбульских переговоров. Готовы к возможным компромиссам, к их обсуждению», — сказал Мединский.

Президент России Владимир Путин в ночном обращении 11 мая предложил возобновить прямые переговоры с Украиной, прерванные весной 2022 года после раунда в Стамбуле. Тогда, по словам российского лидера, киевская делегация остановила участие в консультациях, а предварительно согласованный проект соглашения был отклонен, как утверждает Москва, под давлением западных партнеров.

Вечером 14 мая Путин утвердил состав делегации, которая представит интересы РФ на переговорах в Стамбуле 15 мая. Команду, как и в 2022 году на Стамбульских переговорах, возглавил помощник президента России Владимир Мединский. Вместе с ним в разговоре с украинской делегацией будут участвовать заместитель главы Минобороны Александр Фомин, замминистра иностранных дел Михаил Галузин и начальник Главного разведуправления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков.

15 мая президент Украины Владимир Зеленский назвал «бутафорской» российскую делегацию, которая прилетела в Стамбул на переговоры по урегулированию конфликта. Он отмечал, что хочет встретиться непосредственно с Путиным.

Ранее Зеленский назвал главу украинской делегации на переговорах в Стамбуле.