В МИД РФ назвали причину отсутствия Путина на переговорах в Стамбуле

В текущем формате переговоров в Стамбуле присутствие президента России Владимира Путина невозможно. Об этом заявил посол МИД РФ по особым поручениям Родион Мирошник, пишет ТАСС.

«Актуального документа нет на сегодняшний день. Поэтому о каком присутствии лидеров стран, приезжающих на подписание документа, могла идти речь? Просто ни о каком», — сказал Мирошник.

15 мая президент Украины Владимир Зеленский по прилете в Анкару высказался о составе российской делегации на переговорах в Стамбуле, назвав ее «бутафорской». Он усомнился, что у представителей РФ есть мандат на принятие решений по урегулированию украинского конфликта.

Вечером 14 мая президент РФ Владимир Путин утвердил состав делегации для переговоров в Стамбуле по Украине. В ее состав вошли помощник российского лидера Владимир Мединский, а также замглавы Минобороны Александр Фомин, замминистра иностранных дел Михаил Галузин и начальник ГРУ Генштаба ВС РФ Игорь Костюков.

Власти Турции, в отличие от Зеленского, высоко оценили команду, отправленную Путиным на переговоры, назвав ее не только дипломатической, но и стратегической.

Ранее Лавров назвал Зеленского жалким человеком.