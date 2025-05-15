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Власти Турции дали оценку российской делегации

Политик Коркмаз: состав делегации РФ показывает желание найти почву для мира
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Сергей Карпухин/РИА Новости

Состав делегации, которая будет представлять интересы России на переговорах с украинской стороной в Стамбуле, показывает желание РФ найти почву для мира. Таким мнением с РИА Новости поделился заместитель руководителя отдела внешних связей турецкой правящей Партии справедливости и развития (Ak Parti) Ибрахим Халил Коркмаз.

«Команда, отправленная (президентом России Владимиром) Путиным на переговоры, — не только дипломатическая, но и стратегическая. Она (команда РФ. — «Газета.Ru») будет искать почву для мира в Турции», — сказал турецкий политик.

Он также выразил надежду, что мир, на который так надеется российский и украинский народ, «не будет принесен в жертву стратегии».

Вечером 14 мая Владимир Путин утвердил состав делегации, которая представит интересы РФ на переговорах в Стамбуле 15 мая. Команду, как и в 2022 году на Стамбульских переговорах, возглавил помощник президента России Владимир Мединский. Вместе с ним в разговоре с украинской делегацией будут участвовать заместитель главы Минобороны Александр Фомин, замминистра иностранных дел Михаил Галузин и начальник Главного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков.

До этого председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин оценил представителей делегации РФ как «компетентных профессионалов», которые разбираются в ключевых сферах для урегулирования кризиса на Украине. Он пожелал им удачи «в весьма непростой работе».

Ранее Трамп назвал причину отсутствия Путина на переговорах в Стамбуле.

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Переговоры о мире на Украине
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