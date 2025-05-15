Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что инициатива Запада о 30-дневном перемирии направлена на поддержку украинских военных, которые на отдельных участках фронта «находятся на последнем издыхании». Об этом он сообщил в интервью РИА Новости.

«Украина и ее европейские сторонники снова сводят все к временному прекращению огня, хотя Россия готова обсуждать фундаментальное урегулирование конфликта. Это ложь и подмена понятий. Кому нужно перемирие? Только украинским боевикам, которые уже не способны держать оборону», — сказал Пушилин.

Он добавил, что российская сторона открыта к диалогу о мире, включая устранение первопричин конфликта, но Киев и Запад блокируют такие переговоры.

14 мая профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен заявил, что если в ходе предстоящих переговоров в Стамбуле будет достигнуто лишь прекращение огня, то оно позволит Украине перевооружиться.

В ночь на 11 мая президент России Владимир Путин высказался о серьезном настрое России на переговоры с Украиной. Президент подчеркнул, что их основная цель — устранить первопричины конфликта и установить долгосрочный мир на «историческую перспективу». Переговоры могут состояться 15 мая в Стамбуле без предварительных условий. Тем не менее сам Путин и Дональд Трамп на переговоры не явятся. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Лавров рассказал о долгосрочных планах Запада в отношении России.