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Названа причина отказа Трампа от поездки в Турцию

ABC News: Трамп отменил поездку в Турцию из-за отказа Путина туда приезжать
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Reuters

Президент США Дональд Трамп отменил поездку в Турцию после отказа президента РФ Владимира Путина приезжать на переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщил телеканал Fox News.

Сообщается, что Трамп был исключен из списка потенциальных участников переговоров в Стамбуле после того, как российский лидер решил не приезжать в Турцию. Подчеркивается, что президент США считал визит осмысленным только в том случае, если в обсуждениях будет участвовать лично Путин.

До этого Reuters сообщило, что Трамп не поедет в Турцию для участия в переговорах России и Украины.

В среду президент России Владимир Путин подписал указ, касающийся состава делегации РФ для ведения переговоров с Украиной. Согласно документу, делегацию возглавит помощник президента Владимир Мединский. Кроме того, в ее составе будут замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного управления Генштаба Вооруженных сил России Игорь Костюков и заместитель министра обороны Российской Федерации Александр Фомин, а также экспертная группа.

12 мая президент Трамп сообщил, что рассматривает возможность прилететь в Стамбул 15 мая, если «сочтет это полезным». Он выразил надежду, что в Турцию прилетят и Путин, и президент Украины Владимир Зеленский.

Ранее стало известно, сколько раз администрация Трампа меняла тарифную политику.

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