Профессор раскрыл, чем обернется для России перемирие с Украиной

Профессор Малинен: перемирие с Украиной приведет к ее перевооружению

Если в ходе предстоящих переговоров в Стамбуле будет достигнуто лишь прекращение огня, то оно позволит Украине перевооружиться. Об этом на своей странице в соцсети Х написал профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен.

По его мнению, такое развитие событий лишь даст Киеву «время на перевооружение и перегруппировку», что приведет к новому витку конфликта. Кроме того, возрастут риски распространения боевых действий на территорию европейских стран, предупредил Малинен.

Во время ночного обращения 11 мая президент России Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры, прерванные весной 2022 года. По словам главы государства, тогда киевская делегация остановила участие в консультациях и отклонила проект соглашения. По мнению российской стороны, это произошло под давлением западных партнеров.

В ответ на предложение РФ украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что лично будет ждать Путина в Стамбуле 15 мая в случае прекращения огня. По его словам, «полная и длительная» остановка боевых действий даст необходимую основу дипломатии.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 13 мая сообщил, что российская делегация приедет в Стамбул 15 мая и будет ждать украинскую сторону. Однако Песков не стал раскрывать состав переговорной группы, заявив, что это будет возможно только после указаний президента.

Ранее в Крыму призвали Запад остановить идущие на Украину «эшелоны с оружием».