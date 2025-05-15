Лавров рассказал о долгосрочных планах Запада в отношении России

Лавров: Запад хочет поражения РФ, так как ему не нравится ее самостоятельность

Западу не нравится самостоятельность России, поэтому он стремится нанести Москве стратегическое поражение. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на заседании дипломатического клуба «Культура без границ: роль и развитие дипломатии культуры», передает ТАСС.

В рамках того же мероприятия министр отметил сложность переговоров по Украине в Стамбуле. По его словам, никто не сомневается, что российско-украинские переговоры, которые состоятся 15 мая в Стамбуле, будут сложными.

Лавров подчеркнул, что никто не может гарантировать, что на предстоящих переговорах все пройдет гладко и без проблем, напротив, проблемы будут, как это было во время стамбульских переговоров в 2022 году.

Российскую делегацию на переговорах в Стамбуле 15 мая возглавит помощник президента РФ Владимир Мединский. Его сопровождают заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин, начальник Главного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков и заместитель министра обороны Александр Фомин.

Ранее Лавров назвал Зеленского жалким человеком.