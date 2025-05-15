Зеленский огласил состав украинской делегации на переговорах в Турции

Президент Украины Владимир Зеленский объявил состав киевской делегации для участия в переговорах в Стамбуле. Его слова передает украинское издание «Страна.ua».

В команду вошли сотрудники МИД, Офиса президента, военные и представители всех разведслужб, сообщил глава государства.

«Делегация формируется на высшем уровне. Это МИД, мой Офис, военные, разведки — все, кто необходим для принятия решений, ведущих к ожидаемому справедливому миру», — заявил Зеленский.

Накануне Кремль опубликовал состав российской делегации. Ее возглавит помощник президента Владимир Мединский. В состав делегации также вошли заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин, начальник Главного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков и заместитель министра обороны Александр Фомин.

В ночь на 11 мая президент России Владимир Путин высказался о серьезном настрое России на переговоры с Украиной. Президент подчеркнул, что их основная цель — устранить первопричины конфликта и установить долгосрочный мир на «историческую перспективу». Переговоры могут состояться 15 мая в Стамбуле без предварительных условий. Тем не менее сам Путин и Дональд Трамп на переговоры не явятся. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Зеленский раскритиковал состав делегации РФ на переговорах в Стамбуле.