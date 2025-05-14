Путин провел телефонный разговор с президентом Бразилии

Президент России Владимир Путин и президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва провели телефонный разговор во время технической остановки бразильского спецрейса в Москве по пути из Пекина. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Российский лидер в ходе беседы выразил признательность руководству Бразилии и Китая за стремление внести вклад в урегулирование украинского конфликта. Президент Бразилии в свою очередь подчеркнул, что намерен всемерно содействовать успеху прямых переговоров России и Украины в Стамбуле 15 мая.

Незадолго до этого журналист кремлевского пула Александр Юнашев сообщил, что Путин провел международный телефонный разговор. Собеседник российского лидера и детали разговора не раскрывались.

Днем 14 мая стало известно, что президент Бразилии сделал короткую остановку в Москве и покинул РФ. Лула да Силва заявлял, что попытается поговорить с Путиным по поводу визита в Стамбул на переговоры с Украиной.

В ночном обращении 11 мая Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры, прерванные весной 2022 года. По его словам, основной целью возможного диалога станет устранение первопричин конфликта и достижение долгосрочного мира. Путин добавил, что встреча российской и украинской делегаций могла бы состояться 15 мая в Стамбуле.

Зеленский сперва фактически отверг предложение российского лидера, но после поста президента США Дональда Трампа заявил, что лично приедет в Стамбул и будет там ждать Путина.

Ранее Зеленский трижды за день заявил о готовности к переговорам с Путиным.