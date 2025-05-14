Президент России Владимир Путин провел международный телефонный разговор. Об этом сообщил журналист кремлевского пула Александр Юнашев в своем Telegram-канале.

«Путин провел международный телефонный разговор», — говорится в сообщении, опубликованном в 16:35 по московскому времени.

Собеседник российского лидера и детали разговора не раскрываются.

Незадолго до этого Юнашев сообщил, что Путин не поедет на переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским в Стамбул с вероятностью 95%. У кремлевского пула до сих пор не собирали загранпаспорта для оформления командировки, но «все может измениться достаточно резко», добавил журналист.

При этом президент США Дональд Трамп заявил, что не исключает возможной встречи с Путиным в Стамбуле. Американский лидер отметил, что прилетит в Турцию, если это приблизит конец конфликта и поможет «спасению жизней».

В ночном обращении 11 мая Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры, прерванные весной 2022 года. По его словам, основной целью возможного диалога станет устранение первопричин конфликта и достижение долгосрочного мира. Путин добавил, что встреча российской и украинской делегаций могла бы состояться 15 мая в Стамбуле.

Ранее Зеленский трижды за день заявил о готовности к переговорам с Путиным.