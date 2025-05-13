Спецпосланник Трампа считает, что встреча РФ и Украины в Турции стала бы замечательной

Келлог: переговоры РФ и Украины в Стамбуле стали бы замечательной встречей

Возможные переговоры между Россией и Украиной могли бы стать замечательной встречей. Об этом заявил специальный посланник США по вопросам Украины и России Кит Келлог, передает РИА Новости.

В ночном обращении 11 мая президент РФ Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры, прерванные весной 2022 года. По его словам, основной целью возможного диалога станет устранение первопричин конфликта и достижение долгосрочного мира. Путин добавил, что встреча российской и украинской делегаций могла бы состояться 15 мая в Стамбуле.

В офисе украинского президента Владимира Зеленского заявили, что лидер Украины в Стамбуле может встретиться только с Путиным и ни с кем другим.

13 мая CNN сообщил, что вопрос визита президента США Дональда Трампа в Стамбул на переговоры РФ и Украины остается открытым.

Ранее эксперт не исключил, что переговоры РФ и Украины в Турции будут результативными.