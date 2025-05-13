В Стамбул на переговоры от России полетит делегация, которая способна найти общий язык даже «с самой тяжелой группой переговорщиков» из Киева. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий в эфире телеканала «Россия 24».

«Это будет очень профессиональная делегация, которая будет способна в самой нестандартной конструкции, с самой тяжелой группой переговорщиков с украинской стороны проявить реальное практическое стремление к достижению фундаментальных договоренностей», — отметил Слуцкий.

При этом будет ли он сам в составе делегации, как это было в 2022 году, политик «оставил в секрете до 15 мая».

Также он назвал одну из ключевых тем переговоров с Украиной. По словам Слуцкого, она касается признания Киевом статуса Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей, которые вошли в состав РФ в результате референдумов. Кроме того, Россия поставит на повестку вопрос денацификации Украины.

До этого Слуцкий сообщил, что Москва направит делегацию на переговоры в Стамбул вне зависимости от решения Киева. Он подчеркнул, что это будет доказательством того, что Россия смотрит в сторону мира.

Также депутат заявил, что Россия осознает, что несет ответственность за судьбу человечества. На этом фоне он призвал украинские власти согласиться на предложение президента РФ Владимира Путина о переговорах в Стамбуле 15 мая.

Ранее в Госдуме словами «манипуляторка не выросла» ответили на ультиматум Зеленского Путину.