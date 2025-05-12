«Если сочту это полезным». Трамп допустил, что прилетит на переговоры в Стамбул

Трамп допустил, что прилетит в Стамбул во время встречи делегаций РФ и Украины

Дональд Трамп рассматривает возможность прилететь в Стамбул 15 мая, если «сочтет это полезным». Он выразил надежду, что в Турцию прилетят и Владимир Путин, и Владимир Зеленский. По словам политика, у него «такое чувство», что Москва согласится на 30-дневное перемирие. В администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана сообщили, что конкретной информации о визите Трампа нет.

Американский президент Дональд Трамп заявил, что, возможно, прилетит в Стамбул, «если это будет полезно» для российско-украинских переговоров, которые должны начаться 15 мая.

«Если [бы] я чувствовал, что это важно для заключения сделки. Я сам настаивал на встрече. Они не могли договориться о встрече, потому что один говорил о прекращении огня, другой говорил, что прекращения огня не будет. Ходили туда-сюда. Я сказал: «Послушайте, на данный момент мы должны прекратить это. Просто идите на встречу»», – ответил Трамп на вопрос журналистов в Белом доме о том, присоединится ли он к переговорному процессу.

«[Я бы полетел туда], если бы я решил, что это будет полезно. Я не знаю, где я буду в этот момент. Я буду где-то на Ближнем Востоке, но я полечу туда, если сочту это полезным», — добавил американский лидер.

Журналисты также спросили Трампа, введет ли Вашингтон санкции против Москвы, если российские власти откажутся объявить 30-дневное перемирие. На это политик ответил, что у него «такое чувство, что они согласятся».

По словам Трампа, в Стамбул прилетят лидеры стран – Владимир Путин и Владимир Зеленский.

Трамп выразил надежду, что можно будет добиться положительного итога.

«Встреча России и Украины в четверг очень важна. Я очень сильно настаивал, чтобы ее организовали. Я думаю, что эти переговоры могут привести к хорошим вещам», — сказал он.

Представитель администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана уточнил, что конкретной информации о визите Трампа в Стамбул нет.

Зеленский поддержал планы Трампа присутствовать на встрече.

«Я поддержал Дональда Трампа с идеей о полном и безусловном прекращении огня — достаточно продолжительном, чтобы дать основу дипломатии <...> Я поддержал президента Трампа с идеей прямых переговоров с [президентом России Владимиром] Путиным», — написал он в Telegram.

Украинский лидер добавил, что на Украине «хотели бы, чтобы президент Трамп смог быть там с нами — на этой встрече в Турции».

Переговоры в Стамбуле

В ночь на 11 мая Путин предложил украинским властям провести прямые переговоры без предварительных условий. Начать диалог он попросил 15 мая в Стамбуле, где он был прерван в 2022 году. В ответ на это Зеленский заявил, что будет лично ждать Путина в Стамбуле 15 мая, но при одном условии — если Россия согласится на полное прекращение огня. Подготовка к прямым переговорам стала одной из главных тем сегодняшнего заседания в турецком кабмине под председательством Эрдогана.

Сегодня президент Турции заявил Зеленскому, что нельзя упускать возможность для мирных переговоров.

«Только что мы общались с президентом Украины Зеленским. На прошлой неделе обсуждали этот же вопрос с президентом США, господином Трампом, и говорили о шагах, которые могли бы предпринять для остановки кровопролития», – отметил он.

«Сейчас Россия, Украина, США и Европа договорились провести переговоры. Мы подтвердили, что Турция, как единственная страна, пользующаяся доверием всех сторон, готова внести свой вклад в эти переговоры и с радостью принять их на своей территории», – добавил Эрдоган.

По его словам, сейчас открывается «новое окно возможностей», и «если будет на то Божья воля», этот шанс не будет упущен.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в свою очередь подчеркнул, что Россия настроена на поиск путей долгосрочного урегулирования конфликта.

Он добавил, что Москва готова к диалогу без предварительных условий.

«Для мира нужны двое». Каллас обвинила Россию в нежелании прекратить огонь Глава евродипломатии Кая Каллас подчеркнула, что для того, чтобы начались какие-либо мирные переговоры... 12 мая 20:24

«Такой подход, нацеленный именно на поиск реальной дипломатической развязки украинского кризиса, выход на устранение первопричин конфликта и установление прочного мира, встретил понимание и поддержку у лидеров многих государств, в том числе наших партнеров по СНГ, БРИКС, а также из других стран», – указал Песков.