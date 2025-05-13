Эксперт не исключил, что переговоры РФ и Украины в Турции будут результативными

Встреча представителей России и Украины при участии США может стать результативной. Такое мнение в беседе с Tsargrad.tv высказал политолог, кандидат исторических наук Георгий Бовт. По его словам, все зависит от того, какие договоренности были достигнуты в ходе предварительных непубличных консультаций.

«Успех этой встречи зависит от того, насколько до сих пор в ходе закулисных кулуарных контактов между Москвой и Вашингтоном удалось согласовать основные параметры мирного урегулирования. Переговорные позиции России и Украины в том виде, как они излагаются публично, непримиримы. Но если прогресс был, но пока он остается непубличным, то смысл в этом саммите имеется», — сказал эксперт.

Во время ночного выступления 11 мая президент России Владимир Путин предложил Киеву провести прямые переговоры в Стамбуле 15 мая без предварительных условий.

В ответ на это украинский лидер Владимир Зеленский вновь выдвинул ультиматум, заявив, что будет лично ждать Путина в назначенном месте в назначенный день, только если Москва согласится на полное прекращение огня.

Президент США Дональд Трамп в свою очередь допустил, что тоже может прилететь в Стамбул для участия в переговорах РФ и Украины.

Ранее на Западе раскрыли, что задумал Зеленский.