Келлог выразил надежду, что Путин прибудет на переговоры в Стамбул

Спецпосланник Келлог: США надеются, что Путин приедет на переговоры в Стамбул

Спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог выразил надежду, что российский лидер Владимир Путин прибудет в Стамбул на переговоры с Украиной. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, при таком развитии событий в Турцию приедет и президент США Дональд Трамп.

«Это может быть абсолютно невероятная встреча», — сказал Келлог.

Во время ночного обращения 11 мая президент России Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры, прерванные весной 2022 года. По словам главы государства, тогда киевская делегация остановила участие в консультациях и отклонила проект соглашения. По мнению российской стороны, это произошло под давлением западных партнеров.

В ответ на предложение РФ украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что лично будет ждать Путина в Стамбуле 15 мая в случае прекращения огня. По его словам, «полная и длительная» остановка боевых действий даст необходимую основу дипломатии.

Ранее в офисе Зеленского высказались о переговорах в Стамбуле.