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Рубио провел переговоры с Европой после заявления Трампа о поездке в Стамбул

Reuters: Рубио провел разговор с европейскими главами МИД после заявлений Трампа
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Julien de Rosa/Pool/AP

После заявления главы Белого дома Дональда Трампа о возможной поездке в Стамбул государственный секретарь Марко Рубио провел телефонные переговоры с европейскими коллегами. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Госдепартамент.

Отмечается, что обсуждались шаги к перемирию в конфликте на Украине.

«Марко Рубио обсудил «путь к прекращению огня» на Украине с европейскими коллегами, в том числе с министрами иностранных дел Великобритании и Франции, а также с главой внешнеполитического ведомства Европейского союза», — говорится в публикации.

Кроме того, в телефонном разговоре приняли участие главы МИД Украины, Германии и Польши.

Накануне представитель администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана заявил, что конкретной информации о вероятном визите главы США Дональда Трампа в Стамбул 15 мая нет.

Во время ночного выступления 11 мая перед журналистами президент России Владимир Путин предложил украинским властям провести прямые переговоры без предварительных условий. По словам главы государства, диалог можно начать 15 мая в Стамбуле, где он был прерван в 2022 году.

В ответ на это президент Украины Владимир Зеленский заявил, что будет лично ждать Путина в Стамбуле 15 мая, но при одном условии — если Россия согласится на полное прекращение огня.

12 мая Трамп допустил, что может прилететь в Стамбул на встречу делегаций РФ и Украины. Он также выразил надежду на то, что итоги переговоров будут хорошими.

Ранее Зеленский поддержал планы Трампа присутствовать на встрече в Турции.

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