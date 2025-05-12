Трамп допустил свой визит в Стамбул во время встречи делегаций России и Украины

Трамп заявил, что раздумывает о визите в Стамбул на встречу между РФ и Украиной

Президент США Дональд Трамп допустил, что может прилететь в Стамбул 15 мая, где планируется встреча делегаций России и Украины. Об этом сообщает ТАСС.

«Я настоял на том, чтобы эта встреча состоялась, и она состоится», — сказал Трамп, выступая перед журналистами в Белом доме.

Он также выразил надежду на то, что итоги переговоров между Россией и Украиной в четверг будут хорошими. Кроме того, американский лидер допустил, что президент России Владимир Путин и глава Украины Владимир Зеленский будут присутствовать на встрече.

«Я думал о том, чтобы прилететь туда. Я не знаю, где буду в четверг. У меня так много встреч, но я думал о том, чтобы полететь туда. Думаю, такая возможность есть», — сказал Трамп.

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