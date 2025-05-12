В Турции заявили об отсутствии конкретики по визиту Трампа в Стамбул 15 мая

Представитель Эрдогана: конкретики по возможному визиту Трампа в Стамбул нет

Представитель администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана заявил РИА Новости, что конкретной информации о вероятном визите главы США Дональда Трампа в Стамбул 15 мая нет.

Во время ночного выступления 11 мая президент России Владимир Путин предложил украинским властям провести прямые переговоры без предварительных условий. По словам главы государства, диалог можно начать 15 мая в Стамбуле, где он был прерван в 2022 году.

В ответ на это президент Украины Владимир Зеленский заявил, что будет лично ждать Путина в Стамбуле 15 мая, но при одном условии — если Россия согласится на полное прекращение огня.

12 мая Трамп допустил, что может прилететь в Стамбул на встречу делегаций РФ и Украины. Он также выразил надежду на то, что итоги переговоров будут хорошими.

Ранее Зеленский поддержал планы Трампа присутствовать на встрече в Турции.