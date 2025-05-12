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Зеленский поддержал планы Трампа присутствовать на встрече в Турции

Зеленский сообщил о поддержке планов Трампа присутствовать на встрече в Стамбуле
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Ukrainian Presidential Press Service/Handout via Reuters

Украинский лидер Владимир Зеленский поддержал планы президента США Дональда Трампа присутствовать на встрече в Стамбуле. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«Я поддержал Дональда Трампа с идеей о полном и безусловном прекращении огня — достаточно продолжительном, чтобы дать основу дипломатии <...> Я поддержал президента Трампа с идеей прямых переговоров с [президентом России Владимиром] Путиным», — отметил Зеленский.

Украинский лидер подчеркнул, что готов к встрече и будет в Турции.

Зеленский добавил, что на Украине «хотели бы, чтобы президент Трамп смог быть там с нами — на этой встрече в Турции».

Незадолго до этого президент Трамп сообщил, что у него есть «чувство», что РФ согласится на введение 30-дневного режима прекращения огня на Украине. Также он рассказал, что раздумывает над тем, чтобы лично приехать в Турцию на возможные переговоры РФ и Украины.

11 мая Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры, прерванные весной 2022 года. По его словам, Москва готова к диалогу и ожидает реакции Киева и его западных партнеров.

Зеленский сперва фактически отверг предложение российского лидера, но после поста Трампа заявил, что лично приедет в Стамбул и будет там ждать Путина.

Ранее в офисе Зеленского заявили о готовности к «любым форматам переговоров».

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