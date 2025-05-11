Путин публично призвал Киев к возобновлению диалога

Президент России Владимир Путин во время ночного обращения 11 мая предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий. Слова главы государства приводятся на сайте Кремля.

«Предлагаем киевским властям возобновить переговоры, прерванные ими в конце 2022 года», — сказал российский лидер.

По его словам, Россия готова начать диалог уже 15 мая. Местом встречи Путин обозначил Стамбул, где проводились переговоры в 2022 году, но были прерваны по инициативе украинской стороны.

Президент подчеркнул, что главные цели переговоров — это устранить первопричины конфликта и установить долгосрочный мир, а не 30-дневное перемирие, которое предлагает Украина и Европа.

Позже Владимир Путин отметил, что предложение о переговорах уже лежит на столе у киевских властей. Он заявил, что теперь решение за Украиной и ее кураторами.

До этого стало известно о намерении Путина провести телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом по теме урегулирования конфликта на Украине. Однако точной информации о дате и времени пока нет.

Глава РФ планирует обсудить с турецким коллегой возможность проведения переговоров с Украиной в Стамбуле.

Ранее стало известно, что ночное выступление Путина вызвало ажиотаж в турецких СМИ.