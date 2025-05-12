Главы МИД Турции и Франции обсудили урегулирование на Украине

ТАСС: Фидан и Барро обсудили усилия по прекращению конфликта на Украине

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан в преддверии возможных переговоров между представителями Киева и Москвы в Стамбуле в ходе телефонного разговора с коллегой из Франции Жан-Ноэлем Барро обсудил перспективы урегулирования украинского конфликта. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источники.

«Стороны обсудили усилия по прекращению войны между Россией и Украиной», — сказал собеседник агентства.

Накануне в Кремле сообщили, что российский лидер Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора обсудили инициативу о возобновлении прямых российско-украинских переговоров. Эрдоган всецело поддержал это российское предложение, подчеркнув готовность предоставить стамбульскую площадку.

В ночь на 11 мая Путин высказался о серьезном настрое России на переговоры с Украиной. Президент подчеркнул, что их основная цель — устранить первопричины конфликта и установить долгосрочный мир на «историческую перспективу». Переговоры могут состояться 15 мая в Стамбуле без предварительных условий. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Президент Украины Владимир Зеленский сперва фактически отверг предложение российского лидера, но после поста Трампа заявил, что лично приедет в Стамбул и будет там ждать Путина.

Ранее в офисе Зеленского заявили о готовности к «любым форматам переговоров».