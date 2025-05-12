Трамп заявил, что «чувствует», что Москва согласится на перемирие с Киевом

Трамп выразил уверенность, что РФ согласится на 30-дневное перемирие с Украиной

Президент США Дональд Трамп заявил, что у него есть «чувство», что РФ согласится на введение 30-дневного режима прекращения огня на Украине. Об этом сообщил Telegram-канал «Осторожно, новости».

Журналисты поинтересовались у американского лидера, какие санкции Вашингтон мог бы ввести против Москвы в случае ее отказа от перемирия с Киевом.

«Я думаю, они (российские власти — «Газета.Ru») согласятся. У меня есть такое чувство», — ответил глава государства.

Также он рассказал, что раздумывает над тем, чтобы лично приехать в Турцию на возможные переговоры РФ и Украины. По словам Трампа, скорее всего, в день встречи он будет на Ближнем Востоке.

«Я мог бы прилететь [в Турцию], если решу, что это будет полезно», — подчеркнул президент США.

До этого телеканал NBC со ссылкой на источник сообщил, что США и Европейский союз разработали совместный план по урегулированию конфликта на Украине. Он включает в себя 22 пункта, в том числе введение режима прекращения огня на 30 дней.

11 мая российский лидер Владимир Путин предложил возобновить прямые переговоры между Москвой и Киевом. Как он сказал, делегации РФ и Украины могли бы провести встречу 15 мая в турецком городе Стамбуле.

Однако глава Украины Владимир Зеленский потребовал сначала ввести режим прекращения огня в зоне боевых действий. Политик пообещал, что лично будет ждать президента РФ в Турции, если перемирие вступит в силу.

Ранее министр иностранных дел Турции Хакан Фидан оценил шансы РФ и Украины согласовать условия для начала переговоров.