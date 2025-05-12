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Трамп допустил положительный итог переговоров в Стамбуле

Трамп: итог переговоров РФ и Украины в Стамбуле может быть положительным
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Reuters/РИА Новости

На переговорах делегаций Киева и Москвы в Стамбуле 15 мая можно будет добиться положительного итога, считает президент США Дональд Трамп. Его цитирует «Интерфакс».

«Встреча России и Украины в четверг очень важна. Я очень сильно настаивал, чтобы ее организовали. Я думаю, что эти переговоры могут привести к хорошим вещам», — сказал американский лидер.

11 мая Трамп написал в соцсети Truth Social, что Украине следует немедленно согласиться на предложение президента РФ Владимира Путина встретиться в Стамбуле для возобновления прямых мирных переговоров. Он также отметил, что начинает сомневаться в возможности заключения сделки между Киевом и Москвой.

До этого Путин предложил Украине провести прямые переговоры без предварительных условий 15 мая. По его словам, Москва готова к диалогу и ожидает реакции Киева и его западных партнеров.

Президент Украины Владимир Зеленский сперва фактически отверг предложение российского лидера, но после поста Трампа заявил, что лично приедет в Стамбул и будет там ждать Путина.

Ранее в США рассказали, как Трамп застал врасплох политиков Европы и Келлога.

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