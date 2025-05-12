В США рассказали, как Трамп застал врасплох политиков Европы и Келлога

Попытки Европы и Украины укрепить позиции антироссийской коалиции были сорваны одним постом президента США Дональда Трампа в социальных сетях. Об этом пишет американская газета Washington Post (WP).

«Этот пост подорвал усилия Европы и Украины по созданию единого фронта против России», — указано в статье.

По словам журналистов, сообщение Трампа застало врасплох даже его спецпосланника Кита Келлога, который к тому моменту успел повторить слова европейских политиков и президента Украины Владимира Зеленского, что прямые переговоры Москвы и Киева возможны только после начала 30-дневного перемирия.

11 мая Трамп написал в соцсети Truth Social, что Украине следует немедленно согласиться на предложение президента РФ Владимира Путина встретиться в Стамбуле для возобновления прямых мирных переговоров. Он также отметил, что начинает сомневаться в возможности заключения сделки между Киевом и Москвой.

До этого Путин предложил Украине провести прямые переговоры без предварительных условий 15 мая. По его словам, Москва готова к диалогу и ожидает реакции Киева и его западных партнеров.

Зеленский сперва фактически отверг предложение российского лидера, но после поста Трампа заявил, что лично приедет в Стамбул и будет там ждать Путина.

Ранее в Совфеде скептически отнеслись к заявлениям Зеленского о поездке в Стамбул.