Каллас в ответ на предложение Путина о переговорах выступила с ультиматумом Москве

Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас в ответ на предложение президента России Владимира Путина о переговорах с Украиной выступила с ультиматумом в сторону РФ. Ее слова передает телеканал France 24.

«Если не будет прекращения огня, не может быть переговоров под огнем», — сказала она.

До этого глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро посоветовал президенту России Владимиру Путину согласиться на встречу с украинским лидером Владимиром Зеленским в Стамбуле 15 мая. Барро отметил, что, с точки зрения Парижа, режим прекращения огня — предварительные условия для любых переговоров о мирном урегулировании.

Накануне он заявил, что почти половина всех ограничений, которые войдут в 17-й пакет санкций Евросоюза (ЕС) против России, были сформулированы Францией.

Во время ночного обращения 11 мая Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры, прерванные весной 2022 года. По словам главы государства, тогда киевская делегация остановила участие в консультациях и отклонила проект соглашения. По мнению российской стороны, это произошло под давлением западных партнеров.

В ответ на предложение РФ Зеленский заявил, что лично будет ждать Путина в Стамбуле 15 мая в случае прекращения огня. По его словам, «полная и длительная» остановка боевых действий даст необходимую основу дипломатии.

Ранее в Турции предостерегли Украину от отказа вести переговоры с Россией в Стамбуле.