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В МИД Франции посоветовали Путину встретиться с Зеленским в Стамбуле

Глава МИД Барро: Путину следует встретиться с Зеленским в Стамбуле
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Gonzalo Fuentes/Reuters

Президенту России Владимиру Путину следует согласиться на встречу с украинским лидером Владимиром Зеленским в Стамбуле 15 мая. Об этом заявил глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро, его слова передает газета Le Figaro.

«Президент Украины Владимир Зеленский воспользовался случаем и предложил лично поехать в Стамбул. Мы призываем Владимира Путина согласиться», -— сказал глава французского внешнеполитического ведомства.

Барро отметил, что с точки зрения Парижа, режим прекращения огня — предварительные условия для любых переговоров о мирном урегулировании.

Накануне он заявил, что почти половина всех ограничений, которые войдут в 17-й пакет санкций Евросоюза (ЕС) против России, были сформулированы Францией.

Во время ночного обращения 11 мая Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры, прерванные весной 2022 года. По словам главы государства, тогда киевская делегация остановила участие в консультациях и отклонила проект соглашения. По мнению российской стороны, это произошло под давлением западных партнеров.

В ответ на предложение РФ Зеленский заявил, что лично будет ждать Путина в Стамбуле 15 мая в случае прекращения огня. По его словам, «полная и длительная» остановка боевых действий даст необходимую основу дипломатии.

Ранее в Турции предостерегли Украину от отказа вести переговоры с Россией в Стамбуле.

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