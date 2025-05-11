В Турции предостерегли Украину от отказа вести переговоры с Россией в Стамбуле

В Турции заявили, что Киев окажется без поддержки в случае отказа от переговоров

Предложение президента России Владимира Путина о проведении мирных переговоров в Стамбуле ставит Украину в сложное положение, а возможный отказ Киева от диалога может привести к потере поддержки со стороны Турции. Такое мнение высказал заместитель председателя турецкой партии «Ватан» Хакан Топкурулу в интервью корреспонденту ТАСС.

«Это предложение заводит Украину в тупик, поскольку отказ Киева в таком случае несет для него риск потерять Турцию. Кроме того, поддержка [президентом США Дональдом] Трампом этого предложения еще больше загоняет Украину в угол», — отметил политик.

Он также подчеркнул, что президент Турции Тайип Эрдоган продолжает проводить двойственную политику, поддерживая Киев и пытаясь сохранить отношения с Западом.

«Путин с помощью своей очень хорошей дипломатии показал, что прекрасно понимает этот факт. Эрдоган несколько раз заявлял, что мирные переговоры должны пройти в Стамбуле, и вот Путин предложил Украине провести мирные переговоры в Стамбуле», — указал Топкурулу.

11 мая Путин предложил Украине провести прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Президент России заявил, что Москва готова к диалогу и ожидает реакции Киева и его западных партнеров. О чем еще говорил президент в необычном ночном выступлении — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в США отреагировали на предложение Путина по Украине.