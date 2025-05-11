Глава МИД Франции рассказал о новых санкциях ЕС против России

Почти половина всех ограничений, которые войдут в 17-й пакет санкций Евросоюза (ЕС) против России, были сформулированы Францией. Об этом в эфире радио France Inter заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро.

«Европейцы уже несколько недель работают над новым пакетом санкций. Мы внесли свой вклад: мое министерство даже сформулировало половину определений для этого пакета санкций, который уже практически принят», — сказал глава МИД Франции.

7 мая агентство Bloomberg сообщало, что ЕС намерен включить в 17-й пакет санкций компанию «Сургутнефтегаз» и страховую компанию ВСК. Агентство со ссылкой на документы Еврокомиссии, которые она направила на согласование странам Евросоюза, пишет, что 17-й санкционный пакет станет «упрощенным».

Ожидается, что новый пакет будет включать в себя внесение в черный список 60 физических и юридических лиц, а также 150 танкеров. При этом, отмечает Bloomberg, пакет санкций не предусматривает каких-либо новых торгово-экономических мер.

В свою очередь министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что Евросоюзу нужно ввести «самые тяжелые санкции» против России. По его словам, подобное решение может помочь нанести удар по российской экономике.

Ранее были названы три страны, которые ввели больше всего санкций против России с 2014 года.