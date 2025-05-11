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МИД Швейцарии ознакомился с предложением Путина о переговорах с Украиной

МИД Швейцарии отказался комментировать инициативу Путина о переговорах с Киевом
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Global Look Press

Министерство иностранных дел Швейцарии ознакомилось с инициативой президента России Владимира Путина о переговорах с Украиной. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу дипведомства.

«МИД ознакомилось с этим заявлением, которое оно не комментирует», — отметили в министерстве.

В прошлом году на швейцарском курорте Бюргеншток прошел саммит по урегулированию конфликта на Украине. Представители России в нем не участвовали.

Во время ночного обращения 11 мая президент России Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры, прерванные весной 2022 года. По словам главы государства, тогда киевская делегация остановила участие в консультациях и отклонила проект соглашения. По мнению российской стороны, это произошло под давлением западных партнеров.

Путин высказался о серьезном настрое России на переговоры с Украиной. Президент подчеркнул, что их основная цель — устранить первопричины конфликта и установить долгосрочный мир на «историческую перспективу». Переговоры могут состояться 15 мая в Стамбуле без предварительных условий. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Вскоре после этого Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора подробно обсудили инициативу о возобновлении прямых российско-украинских переговоров. В Кремле сообщили, что Эрдоган всецело поддержал это российское предложение, подчеркнув готовность предоставить стамбульскую площадку.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на заявление Путина. По его словам, Украина «готова встречаться» в случае, если Россия подтвердит прекращение огня с 12 мая.

Ранее в Госдуме заявили, что срыв переговоров в Стамбуле станет восхождением Киева на эшафот.

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Переговоры о мире на Украине
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