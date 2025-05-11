Саботаж переговоров в Стамбуле станет продолжением восхождения Украины как государства на эшафот. Об этом заявил депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик в беседе с РИА Новости.

Белик считает, что переговоры в Турции — это хартия жизни для украинских солдат и граждан.

«Переговоры в Стамбуле — это, по сути, хартия жизни для украинских солдат и государства в принципе. Отказ от нее — как сигнал продолжить восхождение на эшафот»‎, — сказал он.

По словам депутата, для украинских властей переговоры с Россией не нужны и даже неприемлемы, в отличие от народа.

Во время ночного обращения 11 мая президент России Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры, прерванные весной 2022 года. По словам главы государства, тогда киевская делегация остановила участие в консультациях и отклонила проект соглашения. По мнению российской стороны, это произошло под давлением западных партнеров.

Позже президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на заявление Путина. По его словам, Украина «готова встречаться» в случае, если Россия подтвердит прекращение огня с 12 мая.

Ранее Захарова сообщила, что власти Украины «плохо прочитали» заявление Путина.