Cи Цзиньпин прилетел в Москву на празднование 9 мая

Председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин прилетел в Москву для участия в мероприятиях ко Дню Победы. Об этом сообщает РИА Новости.

Информагентство передает, что лидер КНР прибыл в московский аэропорт «Внуково-2» в районе 18 часов по местному времени.

До этого сообщалось, что во время визита в Москву председатель КНР Си Цзиньпин может обсудить с российским лидером Владимиром Путиным проект газопровода «Сила Сибири-2».

9 мая в Москве на параде в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне будут присутствовать 29 зарубежных лидеров. Об этом рассказал помощник президента России Юрий Ушаков. Ожидается прибытие председателя КНР Си Цзиньпина, президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы, президента Сербии Александара Вучича, премьер-министра Словакии Роберта Фицо, а также руководителей большинства бывших республик СССР, внесших свой вклад в разгром нацистской Германии. Кроме того, приглашены ветераны из США, Израиля, Армении и Монголии.

Министр обороны России Андрей Белоусов также сообщал, что для участия в параде на Красной площади приглашены воинские подразделения 19 дружественных государств, в том числе семи стран бывшего Советского Союза.

Ранее президент Монголии прилетел в Москву для участия в мероприятиях ко Дню Победы.