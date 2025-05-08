Си Цзиньпин заявил о готовности Китая защищать правду о Второй мировой войне

Си Цзиньпин: Китай вместе с РФ готов защищать правду о Второй мировой войне

Москва и Пекин будут вместе отстаивать правду о Второй мировой войне. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным, пишет ТАСС.

«Китай готов вместе с Россией нести особую ответственность в качестве крупных мировых держав <…>, с чувством долга смело защищать правду об истории Второй мировой войны», — заявил китайский лидер.

Си Цзиньпин 7-10 мая находится с официальным визитом в России. 8 мая глава КНР прибыл в Кремль для переговоров с Путиным. Основными темами стали ситуация в мире, а также развитие российско-китайских отношений.

9 Мая Цзиньпин примет участие в параде Победы на Красной площади. Во время встречи с российским президентом он заявил, что рад присутствовать на торжествах, приуроченных к 80-летию Победы Советского Союза в Великой Отечественной войне.

В свою очередь Путин признался, что рад будет посетить КНР на празднование юбилея победы над милитаристской Японией. Поездка запланирована на конец августа — начало сентября.

Ранее Си Цзиньпин заявил об укреплении связей России и КНР.